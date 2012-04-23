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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 09:15 BJT

更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,因德国企业信心改善且美元下跌

(更正:因译文有误,内文倒数第三段改为"6月布兰特原油期货涨0.76美元",非"0.70美元")

* 德国企业景气判断指数连升六个月

* 本周美国原油期货上涨,布兰特原油期货收跌

路透纽约4月20日电---美国原油期货周五收升,因德国企业信心改善抵御欧债危机忧虑,而美元下跌及股市上涨也提供支持.

美国原油期货本周升0.22美元,布兰特原油录得第二周下跌.

德国经济智库Ifo周五公布调查显示,德国4月Ifo企业景气判断指数109.9,现况指数为117.5,企业预期指数为102.7,均高于路透预估.[ID:nSB1501214]

欧元周五可能创下2月以来最佳单周表现,因德国企业景气判断指数优于预期,但下周欧元涨势或将消退,因西班牙财政状况和法国大选成为关注焦点.[FRX/CN]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2到期,收升0.78美元,结算价报每桶103.05美元,盘中一度升2美元至104.27美元.

6月原油期货合约CLM2升1.16美元,结算价报每桶103.88美元.

6月布兰特原油期货LCOc1涨0.76美元,结算价报每桶118.76美元,盘中触及119.69美元.本周布兰特原油跌3.07美元,或2.52%.

布兰特原油和美国原油总成交量较30天均值仍低25%,两者成交量均不足50万口.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,4月17日当周,经理增加其美国原油期货和期权净多头仓位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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