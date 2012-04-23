更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,因德国企业信心改善且美元下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因译文有误,内文倒数第三段改为"6月布兰特原油期货涨0.76美元",非"0.70美元")
* 德国企业景气判断指数连升六个月
* 本周美国原油期货上涨,布兰特原油期货收跌
路透纽约4月20日电---美国原油期货周五收升,因德国企业信心改善抵御欧债危机忧虑,而美元下跌及股市上涨也提供支持.
美国原油期货本周升0.22美元,布兰特原油录得第二周下跌.
德国经济智库Ifo周五公布调查显示,德国4月Ifo企业景气判断指数109.9,现况指数为117.5,企业预期指数为102.7,均高于路透预估.[ID:nSB1501214]
欧元周五可能创下2月以来最佳单周表现,因德国企业景气判断指数优于预期,但下周欧元涨势或将消退,因西班牙财政状况和法国大选成为关注焦点.[FRX/CN]
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2到期,收升0.78美元,结算价报每桶103.05美元,盘中一度升2美元至104.27美元.
6月原油期货合约CLM2升1.16美元,结算价报每桶103.88美元.
6月布兰特原油期货LCOc1涨0.76美元,结算价报每桶118.76美元,盘中触及119.69美元.本周布兰特原油跌3.07美元,或2.52%.
布兰特原油和美国原油总成交量较30天均值仍低25%,两者成交量均不足50万口.
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,4月17日当周,经理增加其美国原油期货和期权净多头仓位.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。