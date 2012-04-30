〔USDA报告〕4月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透4月30日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 04/26/12 04/19/12 04/19/12 04/28/11
初值 修正值 前值
小麦 19,831 25,161 24,391 36,751
燕麦 5 0 0 0
大麦 12 0 0 28
玉米 24,921 31,087 29,386 37,718
高粱 641 882 881 2,570
大豆 15,450 12,710 12,005 8,390
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 916,278 1,130,432
燕麦 468 73
大麦 6,358 5,364
玉米 1,079,683 1,160,466
高粱 41,169 101,750
大豆 1,089,057 1,358,864
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。