版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 23:09 BJT

〔USDA报告〕4月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月30日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 04/26/12 04/19/12 04/19/12 04/28/11

初值 修正值 前值

小麦 19,831 25,161 24,391 36,751

燕麦 5 0 0 0

大麦 12 0 0 28

玉米 24,921 31,087 29,386 37,718

高粱 641 882 881 2,570

大豆 15,450 12,710 12,005 8,390

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 916,278 1,130,432

燕麦 468 73

大麦 6,358 5,364

玉米 1,079,683 1,160,466

高粱 41,169 101,750

大豆 1,089,057 1,358,864

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐