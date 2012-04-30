〔欧洲汇市〕英镑兑美元及欧元皆刷新数月高位,但涨势或过度

* 英镑兑欧元和美元触及数月高位

* 英国经济萎靡不振,英镑涨势正逐渐过度

* 本周PMI调查或巩固多头观点

路透伦敦4月30日电---英镑贸易加权指数周一刷新数月高位,与疲软的欧元和走弱的美元相比,投资者持续青睐将英镑作为避险.

但分析师表示,英镑涨势逐渐变得过度,因英国经济已经陷入另一轮衰退,可能会阻止英国央行收紧货币政策.

英镑兑美元GBP=D4升至八个月高位1.6304美元.美元指数.DXY跌至两个月低点,因上周五公布的美国经济成长数据疲弱,巩固了美国货币政策将温和的预期.

英镑兑美元最新跌0.1%至1.6247美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8123英镑的22个月低点,因围绕西班牙等欧元区债市的忧虑情绪令投资者对欧元感到不安.

英镑兑欧元下个目标是2010年6月高位0.8067英镑.若突破该位,英镑或升向2008年秋天雷曼兄弟事件发生以来的高位.

欧元在英镑贸易加权指数中所占权重过半,英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP刷新32个月高位,报83.6.

周一未有英国经济数据公布,焦点转向本周稍晚将公布的英国经济景气调查.

周二0830GMT将公布的4月英国制造业采购经理人指数(PMI),料将低于上月,但仍处扩张区域,或支持上周公布的英国国内生产总值(GDP)数据将上修之观点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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