〔欧洲汇市〕英镑兑美元及欧元皆刷新数月高位,但涨势或过度

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
* 英镑兑欧元和美元触及数月高位
* 英国经济萎靡不振,英镑涨势正逐渐过度
* 本周PMI调查或巩固多头观点
路透伦敦4月30日电---英镑贸易加权指数周一刷新数月高位,与疲软的欧元和走弱的美元相比,投资者持续青睐将英镑作为避险.
但分析师表示,英镑涨势逐渐变得过度,因英国经济已经陷入另一轮衰退,可能会阻止英国央行收紧货币政策.
英镑兑美元GBP=D4升至八个月高位1.6304美元.美元指数.DXY跌至两个月低点,因上周五公布的美国经济成长数据疲弱,巩固了美国货币政策将温和的预期.
英镑兑美元最新跌0.1%至1.6247美元.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8123英镑的22个月低点,因围绕西班牙等欧元区债市的忧虑情绪令投资者对欧元感到不安.
英镑兑欧元下个目标是2010年6月高位0.8067英镑.若突破该位,英镑或升向2008年秋天雷曼兄弟事件发生以来的高位.
欧元在英镑贸易加权指数中所占权重过半,英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP刷新32个月高位,报83.6.
周一未有英国经济数据公布,焦点转向本周稍晚将公布的英国经济景气调查.
周二0830GMT将公布的4月英国制造业采购经理人指数(PMI),料将低于上月,但仍处扩张区域,或支持上周公布的英国国内生产总值(GDP)数据将上修之观点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)