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债券 | 2012年 4月 30日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%,投标倍数为4.60

路透华盛顿4月30日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.095

中值 0.085

低值 0.075

投资 0.096

价格 99.975986

高值得标比率 79.40%

投标倍数 4.60

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,095,400

总投标 137,867,575,400

竞争性投标得标 28,978,067,000

非竞争性投标得标 722,028,400

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/05/03

到期日 2012/08/02

CUSIP码 9127955Y3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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