〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%,投标倍数为4.60

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透华盛顿4月30日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.095
中值 0.085
低值 0.075
投资 0.096
价格 99.975986
高值得标比率 79.40%
投标倍数 4.60
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,095,400
总投标 137,867,575,400
竞争性投标得标 28,978,067,000
非竞争性投标得标 722,028,400
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/05/03
到期日 2012/08/02
CUSIP码 9127955Y3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。