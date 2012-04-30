〔欧洲股市〕下跌,受累于西班牙经济衰退

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.8%,欧元区STOXX 50指数回落1.6%

* 西班牙IBEX录得一年半最大月度跌幅,因4月GDP萎缩

路透伦敦4月30日电---欧洲股市周一收低,结束之前连涨四天的态势,因西班牙经济衰退的消息令欧元区经济及债务问题再度成为市场焦点,且技术图表直指如果未能突破一关阻力位,股指将进一步下跌.

西班牙股市IBEX指数在4月累计暴跌12.5%,录得近一年半来表现最差的一个月.投资者预计5月的交投将更为震荡,届时法国将进行大选第二轮投票,希腊将进行议会选举,这可能影响欧元区就如何应对债务问题并走出衰退达成共识的能力.

西班牙国家统计局INE周一发布的国内生产总值(GDP)初值数据显示,该国第一季经济较前季萎缩0.3%,略好于分析师预估的萎缩0.4%.2011年第四季GDP较前季也是下降0.3%.[ID:nST0454044][ID:nSB1518946]

"从宏观面,或政治方面来看,欧洲情势不是很好,短期我持谨慎态度,"Coutts股市策略师James Butterfill说.

周一代表欧元区绩优股的欧元区STOXX 50指数.STOXX50E收跌1.6%,至2,306.43点,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.78%,至1,043.28点.

摩根大通策略师表示,西班牙股市的表现可能仍将落后于其他欧洲市场,德国和英国股市.GDAXI.FTSE将表现良好.年内迄今德国股市累积上扬15%.

欧元区STOXX 50指数.STOXX50E4月回落8.2%,为2010年8月以来最大月度跌幅.

一系列相对强劲的企业业绩令股市上周出现一波短期的反弹行情,但股市在技术阻力位200日移动均线切入位约2,348点附近遇阻,该水准今日也限制股市的上行.

周一的成交量仅为90日均值的74%,周二欧洲市场将因假休市,部分投资者提前休假.

只有公司获利这一个因素能促使投资者重返欧洲股市,强劲的业绩推动体育用品生产商阿迪达斯(Adidas)ADSG.DE股市周一飙升5.3%.

根据汤森路透StarMine提供的数据,在迄今已公布业绩的STOXX 600成份股企业中,58%的业绩超过或符合预期,高于上年同期的52%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.68%,至5,737.78点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.59%,报6,761.19点;法国CAC-40指数.FCHI下滑1.64%,至3,212.80点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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