〔欧元债市〕西班牙公债收益率跌势似昙花一现,本周公债标售困难重重

* 西班牙经济陷入衰退,但萎缩幅度小于预期

* 标普调降西班牙债信评级之后,周四的西班牙公债标售料将更为困难

* 德债期货或再探纪录高位

路透伦敦4月30日电---西班牙公债收益率(殖利率)周一下跌,此前数据显示该国经济萎缩幅度不如预期般大.但周四该国公债标售前,收益率料将再次上升.本周四标售是上周西班牙债信评级被调降以来首次.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌至5.80%,日内跌11个基点.但策略师表示,与心理关卡6%的抗争尚未取得胜利,市场仍处危机模式.

尽管西班牙经济萎缩幅度略小于央行及其它分析师预期,但西班牙经济衰退,仍令人担心该国政府的撙节计划或利大于弊.

"即使从西班牙央行的预估来看,第一季数据意外利好,但经济走向是恶化,并非好转,"瑞穗策略师Ricardo Barbieri说.

交易商表示,成交清淡令波动加剧,短线投资人主导了西班牙和意大利公债交易.

在西班牙周四标售不超过25亿欧元三年期和五年期公债以前,收益率进一步下跌空间似受限.这将是上周标普将该国债信评级下调两个级距以来首次标售公债.

虽然西班牙的利好消息伤及意大利公债收益率,但在周四西班牙公债标售之前,该国公债表现似将不及意大利公债-后者本周并无公债标售计划.

西班牙与意大利10年期公债利差ES10YT=TWEB IT10YT=TWEB为25个基点,处于3月初以来的交投区间中端,但是西班牙公债收益率一度高于意大利公债.

未来几日,欧元区二线国家公债或将持续波动,在周日法国大选最后一轮和希腊大选前,市场将持续极度紧张.

北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels From说,如果局势升级,"避险情绪"或将指标10年期德国公债收益率打压至纪录低点,低于4月所及1.549%.两年期德国公债收益率或进入负区间.

10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB最新跌4个基点,报1.66%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌1.4个基点,报0.88%.

"10年期德债似乎在1.63%存在支撑,但如果西班牙局势恶化,德债收益率或跌破该位,"From说.

德债期货FGBLc1升39个跳动点,至141.39,突破上周触及的141.38这一纪录高位,"将成为新的利多信号,为上探141.56铺平道路,接下来甚至是144.04的200%延长水平,"瑞银分析师Richard Adcock说.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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