〔美国股市〕ADR下跌,因对欧洲的忧虑重现

路透纽约4月30日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一下跌,此前数据显示西班牙经济滑入衰退,尽管此消息是意料中事,但对欧洲的忧虑再次成为市场焦点.

银行股是跌幅最大的板块之一,因投资人关注西班牙应对其预算赤字的能力以及其他地区经济放缓的风险.

巴克莱(BCS.N)跌1.99%,报14.24美元,Banco Santander STD.N下滑2.16%,报6.33美元.莱斯银行集团(LYG.N)跌1.5%,报1.96美元,瑞银(UBS.N)下跌2.59%,报12.37美元.西班牙电讯企业Telefonica (TEF.N)收低2.85%,报14.63美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.60%,标准普尔500指数.SPX下滑0.39%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR收低0.60%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.78%.

亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.62%,拉美企业ADR指数.BKLA下跌0.56%,皆因银行股承压.日本野村控股(NMR.N)跌0.97%,报4.07美元.韩国的KB金融集团(KB.N)跌3.74%,报33.93美元.

在交投最活跃的ADR中,江西赛维LDK太阳能LDK.N大涨7.43%,报3.18美元,尽管公司公布的当前季度营收预估低于市场预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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