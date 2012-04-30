〔美国金融〕美联储调查显示首季美国的银行放贷标准略有放松且需求增强

路透华盛顿4月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一表示,今年前三个月美国的银行对放贷标准略有放宽,且注意到需求增强.这也是企业和消费者可能正走出困境的积极迹象.

美联储在其高级信贷人员调查结果中指出,银行称各个规模的企业贷款需求增加,许多银行因应激烈的竞争而放宽的企业信贷的条款.

联储还表示,对商业地产贷款和房屋抵押贷款的需求也有所增强.

另外,美联储表示,银行继续收紧向欧洲金融机构的信贷.(完)