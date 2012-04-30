〔美国金融〕美联储调查显示首季美国的银行放贷标准略有放松且需求增强

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
路透华盛顿4月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一表示,今年前三个月美国的银行对放贷标准略有放宽,且注意到需求增强.这也是企业和消费者可能正走出困境的积极迹象.
美联储在其高级信贷人员调查结果中指出,银行称各个规模的企业贷款需求增加,许多银行因应激烈的竞争而放宽的企业信贷的条款.
联储还表示,对商业地产贷款和房屋抵押贷款的需求也有所增强.
另外,美联储表示,银行继续收紧向欧洲金融机构的信贷.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)