〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升五日,因出现技术性买盘和出口需求

路透4月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第五天收高,交易商称基金推动的技术性买盘及对美国大豆的出口需求扶助近月合约尾盘冲高.
美国农业部证实,向中国出售了220,000吨2012/13年付运大豆.
5月大豆合约SK2盘中大部分时间都在平盘下方,受首个交割通知日中交割规模大于预期的消息打压,但该合约终场由跌转升.
7月、8月及9月大豆合约和多个近月豆粕合约均创合约高位,豆油合约则收低.
5月大豆期货共交割752口,一反首个通知日零交割的预期.
CBOT公布5月豆粕合约零交割,预期为0-200.而5月豆油交割3,392口,高于预期的500-1,500口.
美国农业部公布上周美国大豆出口检测规模为1,545万蒲式耳,低于预期的2,000-2,200万.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,CBOT大豆期货净多仓规模上周创下纪录,玉米净多仓规模则跌至四个月低点.
CBOT-5月大豆期货SK2收升6-1/4美分,报15.03美元.
5月豆粕合约SMK2收高6.9美元,报每短吨434.3美元.5月豆油合约BOK2收低0.52美分,收报每磅54.66美分.
今日CBOT预估大豆成交量为183,659口,豆油成交量为110,986口,豆粕成交量为76,468口.
以下为CBOT农产品期货在1858 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 660.25 7.25 1.1% 2.1%
CBOT大豆Sc1 1496.75 5.25 0.4% 24.9%
CBOT豆粕SMc1 434.30 6.90 1.6% 40.4%
CBOT豆油BOc1 54.66 -0.52 -0.9% 4.9%
CBOT小麦Wc1 642.25 0.00 0.0% -1.6%
CBOT稻米RRc1 1486.50 -12.00 -0.8% 1.8%
EU小麦BL2H0 216.75 3.00 1.4% 7.0%
NYMEX原油期货CLc1 104.88 -0.05 -0.1% 6.1%
道琼工业指数.DJI 13,187 -41 -0.3% 7.9%
现货金XAU= 1665.50 3.18 0.2% 6.5%
欧元/美元EUR= 1.3241 0.0003 0.0% 2.3%
美元指数.DXY 78.7640 0.0550 0.1% -1.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 1155 -1 -0.1% -33.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 李军