〔全球金市〕现货金微幅收高,但4月累计小幅下跌

* 黄金受技术性买盘带动扳回稍早跌幅

* 4月金价微幅下跌,为2000年以来首次连续三个月下挫

* 在早盘突然大幅下跌后,金价上涨

路透纽约/伦敦4月30日电---现货金价周一收高,因上周上涨后技术前景改善,但4月金价累计微幅下跌.

4月金价累计跌约0.2%,为连续第三个月下挫,是2000年以来最长按月下滑时间.美国一连串经济数据较为强劲,而且美国联邦储备理事会(FED,美联储)拿出更多货币宽松政策的预期消退,打压了市场对黄金的投资兴趣.

盘初黄金突然放量下跌1%后,逐渐回吐稍早跌幅并转而上涨.分析师称,黄金能够守住关键支撑位且上周收高,引发了技术性买盘.

"上周黄金走势令人们对前景看多,巩固了我们的看法,即孕育下波涨势的底部正在形成,"花旗集团旗下技术研究部门CitiFX策略师Tom Fitzpatrick称.

Fitzpatrick表示,金价的下一目标位可能是2月升至的高点1,790美元,但近期涨势或许将是逐步升高,而不是突然暴涨.

1816 GMT时,现货金XAU=涨0.1%,报每盎司1,663.90美元.

美国6月期金GCM2收低0.60美元,报1,664美元.路透初步数据显示,周一成交量低于均值,但符合黄金近期趋势.

盘初时,6月期金一度在不到一分钟内最多下跌12美元,该卖单近8,000口.这一异常和此后的迅速反弹令一些交易商猜测该交易是当时出现了错误操作.

--------------------------1816 GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1664.20 -0.60 0.0 1645.10 1666.50 104,037

COMEX白银期货 SIK2 30.959 -0.388 -1.2 30.550 31.380 2,233

COMEX铂金期货 PLN2 1571.90 -3.80 -0.2 1566.30 1578.80 2,772

COMEX钯金期货 PAM2 682.35 0.85 0.1 675.60 685.00 1,688

现货金 XAU= 1663.90 1.58 0.1 1645.50 1665.60

现货银 XAG= 30.940 -0.290 -0.9 30.610 31.390

现货铂金 XPT= 1564.74 -1.61 -0.1 1568.75 1572.99

现货钯金 XPD= 678.75 0.77 0.1 677.75 682.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=