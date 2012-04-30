〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因欧元区忧虑和美国经济数据疲弱

* 美国消费者支出平平及中西部制造业放缓殃及油价

* 路透调查显示OPEC-4月产量为2008年来最高

* 西班牙经济陷入衰退,加重欧元区忧虑

* 关注周二API公布库存数据

路透纽约4月30日电---美国原油期货周一下滑,扭转之前连升六日的走势,因西班牙经济陷入衰退,美国经济数据疲弱以及石油输出国组织(OPEC)产量增加引发对全球原油需求的担忧.

疲弱的经济面消息拉低欧元兑美元,并拖累美股在连升四日后下滑.两个因素都影响投资人对原油等主要商品的买兴.

但因投资人希望近期低迷的经济数据将促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步采取宽松货币政策,令市场跌幅有限.

但本月美国原油期货上涨,延续升势至第三个月.

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别于周二和周三发布上周美国库存数据,油市投资人之前对压低油价表现谨慎.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLc1跌0.06美元或0.06%,结算价报每桶104.87美元,盘中交投区间为103.88-105.16美元,后者略低于100日移动均线切入位105.17美元.

本月,近月美国原油期货升1.85美元或1.8%,连升三个月.

6月布兰特原油LCOc1跌0.36美元或0.3%,结算价报每桶119.47美元,本月,布兰特原油期货跌3.41美元或2.78%,之前连升三个月.

布兰特原油较美国原油期货的溢价触及14.60美元,上周五报14.90美元.

NYMEX-5月RBOB汽油期货RBK2到期,结算价报每加仑3.1844美元,跌2.18美分或0.68%.本月近月RBOB汽油期货跌20.55美分或6.1%,为NYMEX在2005年底推出RBOB汽油期货以来第一次在4月下跌.

NYMEX-5月取暖油期货HOK2结算价报每加仑3.1834美元,升0.27美分或0.08%,本月近月取暖油期货升1.23美分或0.4%,从3月的小跌中反弹.

周一公布的一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)4月产量触及2008年以来的最高水准,因欧盟禁运前伊朗原油产出降至二十年以来的最低,但伊拉克、沙特和利比亚石油产量的增长弥补了来自伊朗的缺口.[ID:nSB1519234]

美国商务部周一公布,美国3月个人支出较前月增长0.3%(预估为增长0.4%),2月修正后为成长0.9%(前值为成长0.8%)[ID:nSB1519118]

美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.2(预估为61.0),3月为62.2.[ECI-US-CMN]

周一公布的数据显示,因为国内需求萎缩,西班牙经济第一季滑入衰退境地.该国为削减公共赤字要大砍开支,可能会延迟经济复苏.[ID:nSB1518946]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 104.87 -0.06 -0.1% 103.88 105.16 191,427 182,104

7月原油 105.26 -0.06 -0.1% 104.29 105.54 45,712 40,469

5月RBOB汽油 3.1844 -0.0218 -0.7% 3.1688 3.2103 6,819 37,442

6月RBOB汽油 3.1246 -0.0199 -0.6% 3.1092 3.1446 44,321 74,735

5月取暖油 3.1842 0.0007 0.0% 3.1658 3.1922 41,683 18,439

6月取暖油 3.1861 0.0007 0.0% 3.1682 3.1933 13,338 70,584

ICE合约

6月布兰特 119.47 -0.36 -0.3% 118.73 119.79 163,163 173,893

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 375,463 335,862 521,697 1,566,369 -2,174

汽油 110,462 192,410 183,554 312,081 -11,947

取暖油 79,635 183,249 136,235 307,319 -2,364(完)