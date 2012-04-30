〔美国股市〕收低,经济放缓令标普500指数自去年11月以来首月收跌

* 成交量为年内第三低

* VIX指数触及一周最高

* Sunoco将被收购,股价猛涨20%

* 道指收跌0.11%,标普500指数跌0.39%,Nasdaq指数跌0.74%

路透纽约4月30日电---美国股市周一收跌,标普500指数自去年11月以来首月收跌,受累于美国经济成长或放缓的迹象,以及西班牙经济衰退凸现欧元区风险.

尽管周一收低,但局势并不算压倒性的负面.标普500指数4月收低0.8%,上周一度连升四日,扶助该指数缩减本月部分跌幅.

但近期一系列显示经济在夏季月份可能放缓的经济数据令市场在本月稍早逼近四年高位后止步不前.美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.2(预估为61.0),3月为62.2.该数据也证实经济放缓.[ECI-US-CMN]

"首季表现如此强劲,但在过去两周失去了这种动能,"Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示,该数据"巩固了华尔街不祥的基调,且对欧洲局势也有忧虑."

根据初步数据,今日市场综合成交量为年内第三低,仅为58亿股,今年均值约68亿股.CBOE波动性指数.VIX攀升5.1%,稍早一度触及逾一周最高水准.

周一公布的数据显示,因为国内需求萎缩,西班牙经济第一季滑入衰退境地.该国为削减公共赤字要大砍开支,可能会延迟经济复苏.[ID:nSB1518946]尽管这在市场预料之中,但消息也凸显全球经济面临的严重风险.

标普继上周下调西班牙评等后,周一又下调西班牙11家银行的信贷评等,受此影响,银行股在此间市场领跌.

标普500金融股指数.GSPF跌0.6%,美国银行(BAC.N)大跌1.7%,报8.11美元,西班牙国际银行STD.N跌2.2%,报6.33美元,今年迄今跌16%.

道琼工业指数.DJI收跌14.68点,或0.11%,至13,213.63点;标准普尔500指数.SPX收挫5.45点,或0.39%,至1,397.91点.Nasdaq指数.IXIC回落22.84点,或0.74%,至3,046.36点.

标普500指数4月跌0.8%,本月稍早因对欧洲和美国经济的担忧一度令该指数大跌超过4%.

许多投资人仍担心在5月开始的季节性疲弱期,股市可能进一步回软,特别是如果经济持续放缓且欧洲问题层出不穷.

"对股市,我们几周前就回到中性立场,"高盛在研究报告中指出,"我们总的观点是美国经济看来正放缓-但程度和持续时间是个问题--不过,股市对国内经济成长的预期仍然较高."

防御类股在4月表现最佳,电信股.GSPL升3.6%,金融股.GSPF跌1.9%.

能量饮料生产商Monster Beverage Corp (MNST.O)盘中一度暴涨28%,华尔街日报稍早报导可口可乐(KO.N)洽商收购该公司,可口可乐否认该报导后,前者收低0.8%.

业绩方面消息,Humana Inc (HUM.N)公布盈利下滑21%后,收挫8.1%.纽约-泛欧交易所集团NYX.N公布季度盈利下滑约三分之一,因交易环境艰难以及与德意志交易所(DB1Gn.DE)合并失利带来的成本影响,该股大跌4.9%,报25.75美元.

根据汤森路透数据,标普500指数成分股企业已有297家公布了业绩,其中72%的季报优于预期.业绩期表现强劲扶助提振标普500指数上周录得3月中来最佳单周表现.

苹果(AAPL.O)大跌3.2%,报583.98美元,部分回吐上周公布业绩后的升幅,上周该公司公布的业绩胜预期,带动该股猛涨9%.

Sunoco Inc (SUN.N)暴涨20.5%,报49.29美元,此前输油管运营商Energy Transfer Partners LP (ETP.N)表示将以53.5亿美元股票加现金收购Sunoco.

书商邦诺(BKS.N)飙升52%,报20.75美元,此前微软(MSFT.O)同意向该公司的数字及大学院校图书业务投资3亿美元.(完)

---编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

* 亚马逊和Expedia股价狂升,两家企业的业绩胜预期

* 美国第一季GDP初值增幅不及预期

* 宝硷(P&G)公布业绩后股价下跌

* 道指收高0.18%,标普500指数升0.24%,Nasdaq指数涨0.61%

路透纽约4月27日电---美国股市周五收涨,录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)强于预期的获利巩固对企业强劲表现的信心.

美股连升第四日,因强劲的季报盖过了美国意外疲弱的第一季经济增长初值读数的影响.

Expedia股价暴涨23.5%,至40.31美元,在Nasdaq指数录得最大百分比升幅,亚马逊攀升15.7%,报226.85美元.标普零售指数.RLX升3.5%,且触及纪录高位.

根据汤森路透数据,标普500指数成分股企业的盈利成长幅度本周升至7.2%,月初时为3.2%.迄今已公布业绩的企业中,约73%的季报优于预期.

"盈利好于预期,且美国多家企业持续增长吸引市场关注,"Briefing Research首席市场分析师Patrick O'Hare说.

道琼工业指数.DJI收升23.69点,或0.18%,至13,228.31点;标准普尔500指数.SPX收涨3.38点,或0.24%,至1,403.36点.Nasdaq指数.IXIC上升18.59点,或0.61%,至3,069.20点.

本周,道指收涨1.5%,标普500指数收升1.8%,Nasdaq指数上扬2.3%.

本周标普500指数录得3月来最大周度百分比升幅,Nasdaq指数则为2月来最大单周涨幅.

本周稍早,苹果(AAPL.O)公布强劲的业绩提振Nasdaq指数录得年内表现最好的一天.

本月仅余下一个交易日,4月迄今标普500指数小幅下跌,但较年初仍上升11.6%.标普500指数远高于其50天移动均线.

美国商务部周五公布,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%(预估为增长2.5%).[ID:nnCN1517198][ID:nSB1517212]

下跌个股方面,宝硷(Procter & Gamble)(PG.N)跌3.6%,至64.44美元,此前该公司公布获利下跌,且下调其全年获利预估.

星巴克(SBUX.O)下挫5.3%,至57.43美元,为Nasdaq 100指数.NDX成份股中百分比跌幅最大个股之一,周四该公司公布业绩.投资人聚焦在欧洲营收疲弱,尽管其季度获利高于预期.(完)