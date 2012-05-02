〔投行观点〕中国PMI续升表明经济企稳,但小企业景气值得关注--摩根大通

路透北京5月2日电---中国4月官方制造业PMI连续第五个月回升,对此摩根大通周二发布报告称,这显示中国经济获得动力,正在逐步恢复中.

但报告也指出,尽管最新数据传递出的经济改善信号令人鼓舞,但小企业景气状况却值得关注.

"4月官方制造业PMI表明经济回暖正获得动力,这部分和全球经济表现有关,亦和近期国内政策放松有关,譬如3月超预期的大量贷款展期,以及支持真实购房需求等,"摩根大通认为.

该投行预计,二季度经济将逐步恢复,但由于产出和需求增长依然脆弱,预计未来数月会有进一步放松政策出台,这将扶助经济在下半年更强势反弹,预计全年增速在8.2%.

昨日数据显示,中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI续升至一年新高53.3.[ID:nSB1520144]

不过官方分项数据显示,大中型企业PMI升至53.7,是拉动PMI上升的主要因素;小型企业PMI为49.1,在连续三个月高于临界点之后,本月跌至50下方.

因此,摩根大通认为,"小企业生存环境仍充满挑战,尽管政府近来出台减税和信贷支持等扶持政策.".

而以小企业为主要样本的汇丰(HSBC)中国4月制造业PMI初值为49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]

北京时间周三上午10:30,汇丰将公布该数据终值.(完)