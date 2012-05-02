〔投行观点〕中国PMI续升表明经济企稳,但小企业景气值得关注--摩根大通

韩国已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透北京5月2日电---中国4月官方制造业PMI连续第五个月回升,对此摩根大通周二发布报告称,这显示中国经济获得动力,正在逐步恢复中.
但报告也指出,尽管最新数据传递出的经济改善信号令人鼓舞,但小企业景气状况却值得关注.
"4月官方制造业PMI表明经济回暖正获得动力,这部分和全球经济表现有关,亦和近期国内政策放松有关,譬如3月超预期的大量贷款展期,以及支持真实购房需求等,"摩根大通认为.
该投行预计,二季度经济将逐步恢复,但由于产出和需求增长依然脆弱,预计未来数月会有进一步放松政策出台,这将扶助经济在下半年更强势反弹,预计全年增速在8.2%.
昨日数据显示,中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI续升至一年新高53.3.[ID:nSB1520144]
不过官方分项数据显示,大中型企业PMI升至53.7,是拉动PMI上升的主要因素;小型企业PMI为49.1,在连续三个月高于临界点之后,本月跌至50下方.
因此,摩根大通认为,"小企业生存环境仍充满挑战,尽管政府近来出台减税和信贷支持等扶持政策.".
而以小企业为主要样本的汇丰(HSBC)中国4月制造业PMI初值为49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]
北京时间周三上午10:30,汇丰将公布该数据终值.(完)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。