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债券 | 2012年 5月 1日 星期二 22:54 BJT

〔标题新闻〕葛罗斯警告央行政策创造海量信贷令发达国家今年成长,但会带来结构性和通胀风险

葛罗斯为太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长

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