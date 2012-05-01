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债券 | 2012年 5月 1日 星期二 23:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.080%,投标倍数为4.88

路透华盛顿5月1日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.080

中值 0.075

低值 0.050

投资 0.081

价格/得标

价格 99.993778

高值得标比率 54.60%

投标倍数 4.88

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,301,600

总投标 146,318,597,900

竞争性投标得标 29,683,804,200

非竞争性投标得标 266,497,400

FED附加 5,937,991,000

发行细节

发行日 2012/05/03

到期日 2012/05/31

CUSIP码 9127953S8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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