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债券 | 2012年 5月 1日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.185%,投标倍数为4.56

路透华盛顿5月1日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.185%

中值 0.180%

低值 0.165%

投资 0.188%

价格/得标

价格 99.812944

高值得标比率 49.82%

投标倍数 4.56

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 26,000,292,500

总投标 118,645,067,500

竞争性投标得标 25,888,225,000

非竞争性投标得标 112,067,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/05/03

到期日 2013/05/02

CUSIP码 9127956L0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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