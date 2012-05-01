〔欧洲汇市〕英镑下挫,该国数据疲软彰显出经济脆弱性

* 英镑脱离数月高位,因制造业PMI数据疲弱

* 出口订单减少;英镑走高给出口带来风险

* 但跌势受限,英镑作为欧元替代货币仍受欢迎

* 五一节假期交易清淡

路透伦敦5月1日电---英镑周二从数月高位处回落,此前公布的制造业调查逊于预期凸显出英国经济的脆弱性,及强势货币或伤及出口的风险.

但英镑跌势受限,英镑作为欧元的替代品仍受到欢迎,且一些分析师认为英国第一季国内生产总值(GDP)数据可能会被上修,此前公布的英国第一季GDP数据意外萎缩.

欧洲市场休市,抑制成交量.

MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从3月修正后的51.9降至4月的50.5,为12月以来低点且远低于预期,显示出英国制造业上月几无增长.[ID:nST0454348]

英国新出口订单亦录得2009年5月以来最大跌幅,暗示英镑近期涨势-英镑贸易加权指数周一曾触及32个月高位-或开始打击出口.

"欧元兑英镑出现一些涨幅,因PMI数据弱于预期,但数字仍高于50大关,表明在数据3月大涨后出现某种程度的重返常态,"丹斯克银行首席分析师John Hydeskov说.

欧元兑英镑EURGBP=D4曾触及0.81985英镑高位,为近一周来高位,且远高于周一所及0.8123英镑的22个月低点.但成交清淡,因大部分欧洲市场因五一国际劳动节休市.

欧元兑英镑最新升0.1%至0.8163英镑,交易商称在0.82英镑上方的大量卖单限制了涨幅,令欧元守在4月25日高位0.8222英镑下方.

英镑贸易加权指数=GBP跌至83.2,脱离周一高位83.6,后者为2009年8月来最高.

丹斯克银行的Hydeskov说,欧元涨势不太可能持续,因西班牙债务问题引发的忧虑和本周末法国大选前的不确定性仍在升温.丹斯克银行预计,欧元兑英镑三个月后将跌至0.81英镑,或测试0.80英镑.

英镑兑欧元下个目标是2010年6月高位0.8067英镑.若突破该位,则将创下2008年秋天雷曼兄弟破产以来高位.

英镑兑美元GBP=D4跌0.25%,报1.6188美元,远低于周一所及八个月高位1.6304美元.

分析师表示,周四将公布的服务业PMI数据若疲软,或对英镑造成更大影响.周三将公布的建筑业PMI数据同样将受到关注,因建筑业生产下降是造成英国第一季经济萎缩的原因之一.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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