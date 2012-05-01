版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 01:07 BJT

〔标题新闻〕法国巴黎银行下调美国今年黄金均价预估至每盎司1,715美元,明年预估降至1,960美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G17KV]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐