〔英国债市〕标售推升英国公债价格,但美国经济数据强劲令涨幅受限

路透伦敦5月1日电---英国公债周二温和上涨,因七年期英国公债标售强劲且英国制造业数据不济,但美国经济数据较为强劲且大量英债投资者试图将公债售予英国央行,令涨势受限.

英债期货日内仅收高8个跳动点,报115.69,远低于盘中高位116.21.英国制造业采购经理人指数(PMI)逊于预期,且英国37.5亿英镑(60亿美元)七年期公债标售意外吸引强劲需求,令英债期货升高.

投资者担心公债标售或困难,因欧洲大陆主要市场休市,期货交易量不高,截至1600GMT时不到70,000口.

英债脱离盘中高位,因英国央行称在最近一轮公债回购中,共收到约43亿英镑15年期以上英国公债供应,高于央行买入16亿英镑的规模,供应倍数为2.68,几乎是上周的两倍.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR跌1个基点,报2.10%.

英国央行周三将再次回购7-15年期英国公债,以完成2月推出的500亿英镑量化宽松计划.大部分分析师预期,英国央行下周会议上不会推出更多量化宽松政策.

英债随后扩大跌幅,因数据显示美国4月制造业成长步伐提速,升至10个月高位,打压美国公债下跌.

投资者将密切关注英国央行将于周三0830GMT公布的消费者信贷和货币供应数据,以察英国央行货币政策委员会下周会议上将如何做决定的线索.

"若明天数据不振,就将成为委员会内温和派支持更多量化宽松政策的又一理由,"莱斯银行集团策略师Vatsala Datta说.

但大部分策略师怀疑英国央行是否会推出更多宽松政策,因央行表示过焦点在于其他经济调查的强劲数据,且高于预期的通胀率下降速度不如预期般快.因此,数据不会带来太多即时反应.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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