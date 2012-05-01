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货币新闻 | 2012年 5月 2日 星期三 02:18 BJT

〔美国能源〕4月27日止当周汽油需求同比下降5.6%--SpendingPulse

路透纽约5月1日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求下降,尽管汽油价格较上年同期下跌.

截至4月27日一周美国零售汽油需求较上年同期下跌5.6%,较之前一周减少0.4%.

美国零售汽油均价较前周下降6美分,至每加仑3.84美元,较上年同期下跌1.3%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降5.2%,为连续第58周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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