〔金属期市〕期铜价格上涨,因美国和中国数据强劲

* 铜价上涨,因美国和中国PMI数据强劲

* 成交清淡,因许多亚洲市场休市

路透纽约/伦敦5月1日电---铜价周二上涨,成交较平日清淡,数据显示中美制造业活动扩张支持了全球最大的两个消费国的更好的需求前景.

"数据正面.中国数据确定了今年第一季中国经济已经触底.这加强了铜中期前景,"T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3升40美元,收报每吨8,440美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期货合约HGN2升1.40美分,结算价报每磅3.8435美元,盘中交投于3.8120-3.8555美元.

汤森路透初步数据显示,COMEX期铜成交量约40,000口,为30天均值的一半,因包括中国和部份欧洲国家在内的许多市场因五一节假期休市.

这似乎限制了中国制造业持续扩张的数据对铜价的影响.

中国4月官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高,显示经济增长继续趋稳向好.但新订单指数回落表明需求仍低迷,或拖慢经济进一步回升步伐.

国家统计局周日公布,中国宏观经济先行指标--4月(PMI)CNPMIB=ECI升至53.3,比上月提升0.2个百分点,略逊于路透预估中值53.6,继续位于临界点以上.数据并显示,4月新订单分项指数从3月的55.1下滑至54.5,新出口订单分项指数则从3月的51.9升至52.2.[ID:nSB1520328]

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数为54.8,预估为53.0.3月为53.4.ISM-4月制造业指数为6月来最高.ISM-4月制造业就业分项指数为6月来最高.ISM-4月新订单分项指数为去年4月来最高.[ID:nEAPA10DL1]

美国商务部周二公布,美国3月建筑支出增长0.1%,预估为增长0.5%,2月修正后为下跌1.4%,前值为下跌1.1%.[ID:nSB1519706]

国际铜业研究组织(ICSG)预期2012年全球精炼铜供应缺口为24万吨,料2013年供应过剩.

在LME铜库存处于2008年来最低水平的情况下,中国铜冶炼商和交易企业准备在未来两个月出口铜往LME仓库,扶助缓解全球供应紧张的情况,且降低中国接近纪录的库存.

周二LME数据显示,铜库存减少7,000吨,至241,550吨.

LME现货铜和三个月期铜的价差仍然居高不下,反映供应紧张.

其他金属方面,三个月期铅CMPB3收高32美元,报每吨2,180美元.

以下为1749 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 384.20 1.10 +0.29 343.60 11.82

LME期铝 2122.50 3.50 +0.17 2020.00 5.07

LME期铜 8440.00 40.00 +0.48 7600.00 11.05

LME期铅 2180.00 32.00 +1.49 2035.00 7.13

LME期镍 17700.00 -195.00 -1.09 18710.00 -5.40

LME期锡 22525.00 -250.00 -1.10 19200.00 17.32

LME期锌 2053.00 -9.00 -0.44 1845.00 11.27

上海期铝 16175.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.08

上海期铜 58480.00 190.00 +0.33 55360.00 5.64

上海期锌 15600.00 5.00 +0.03 14795.00 5.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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