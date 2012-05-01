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债券 | 2012年 5月 2日 星期三 03:15 BJT

〔标题新闻〕葛罗斯警告称若美国不解决其赤字问题,信用评级或被下调-CNBC

注:葛罗斯为太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长

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