〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低1.9%,天气良好引发获利了结卖盘

路透5月1日电---美国小麦期货周二收低,受获利了结打压,因预计美国中西部及大平原地区将出现有利于作物生长的天气.芝加哥期货交易所(CBOT)指标合约结束三个交易日来的升势.

CBOT-5月小麦期货WK2收低1.9%,创下4月13日以来最大单日百分比跌幅.

5月合约收盘时接近当日低位,今日仅收于30日移动均线切入位略上方,跌破50日及100日移动均线的关键技术支撑位.

美国政府证实向沙特阿拉伯出售了11万吨硬红冬麦,这是后者八个月来首次购买美国小麦.

作物巡察员周二表示,堪萨斯东北部及中北部小麦产区今年产量有可能高于上年,因冬季气温较温和.

Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,美国中西部及盛产小麦的大平原各州预计天气将较为温暖潮湿,接近软红冬麦和硬红冬麦的理想生长条件.

美国农业部公布,截至4月29日,美国冬小麦生长优良率为64%,高于前周的63%.上年同期则为34%.

春小麦已有74%完成播种,五年均值为32%.美国农业部预计春小麦出苗率为30%.

周末堪萨斯中南部及俄克拉何马州中北部的过度降雨导致一些麦田出现洪水,Dee称,这没有造成严重问题,但一些麦田已有积水.

CBOT-5月小麦期货WK2收低14美分,报每蒲式耳6.33-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为77,245口.(完)

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