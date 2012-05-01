〔全球金市〕金价结束五日连涨收低,因美国经济数据强劲

* 美国经济数据令人鼓舞,美联储进一步放宽政策希望降温

* 金价结束五日连升收低

* 市场消化美国汽车销售数据,铂金系表现不一

* 关注周三美国工厂订单数据

路透纽约/伦敦5月1日电---金价周二收低,结束五日连涨,因美国制造业数据强于预期,令美国推出更多宽松货币政策的机率进一步降低,且打压贵金属的投资吸引力.

由于欧洲多数市场以及数个亚洲主要市场因五一节假期休市,投资人将注意力转向美国供应管理协会(ISM)发布的4月制造业指数,该指数升至54.8,为10个月最高,3月报53.4.

自2月28日美国公布了一轮强劲的经济数据,打压美联储放宽政策希望后,金价已经下挫125美元.金价4月小跌,且为2000年来首次出现连续三个月下跌.

但今年迄今,金价仍升6%,因美联储在1月表示将维持近零利率直至至少2014年,以刺激经济成长.

"经济数据越好,美联储维持低利率直至2014年底的机率越低."Vision Financial金属交易部门董事David Meger表示.

1911GMT时,现货金XAU=跌0.1%,报每盎司1,663.11美元,之前五日连涨,金价升1.6%.

美国6月期金GCM2收低1.80美元,报1,662.40美元.路透初步数据显示,周二成交量较30日均值低约30%.

从技术图表看,金价再次未能升穿位于100日移动均线切入位的关键阻力位,令动能交易商信心受创.金价周二一度突破该水准,但收盘较该水准低约5美元.

近期美国公布了一些疲弱的数据,激活了美联储可能提供更多支撑经济措施的预期.

投资人消化美国4月汽车销售数据,铂金系金属表现不一.现货铂金XPT=升0.3%,报1,566.80美元,现货钯金XPD=小跌0.2%,报676.75美元.

现货银XAG=小跌0.1%,报30.96美元.

--------------------------1911 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1662.40 -1.80 -0.1 1657.50 1672.30 97,119

COMEX白银期货 SIK2 30.877 -0.082 -0.3 30.765 31.280 857

COMEX铂金期货 PLN2 1572.30 0.40 0.0 1560.40 1578.60 5,018

COMEX钯金期货 PAM2 681.05 -1.30 -0.2 675.90 686.20 1,900

现货金 XAU= 1663.11 -0.97 -0.1 1658.10 1671.20

现货银 XAG= 30.960 -0.040 -0.1 30.800 31.320

现货铂金 XPT= 1566.80 5.05 0.3 1562.50 1572.99

现货钯金 XPD= 676.75 -1.35 -0.2 678.08 683.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=