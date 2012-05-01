〔国际油市〕NYMEX原油期货收在五周高位,因美国制造业数据强劲

* 美国4月制造业指数升至10个月高位,提振油价

* 路透调查显示,料上周美国原油库存增加

* 美联储官员表达对推出更多量化宽松政策的看法,备受市场关注

路透纽约5月1日电---美国原油期货周二在5月首个交易日大涨,触及五周高位,因美国4月制造业指数升至10个月来最高水平,提振原油需求前景.近期公布的经济数据显示美国经济复苏失去动能.

备受关注的美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数上升至54.8,预估为53.0.3月为53.4.ISM-4月制造业指数为6月来最高.ISM-4月制造业就业分项指数为6月来最高.ISM-4月新订单分项指数为去年4月来最高.[ID:nEAPA10DL1]

中国4月官方制造业采购经理人指数连续第五个月上升也支持原油需求前景,因它暗示了中国经济站稳脚跟,且可能从第一季反弹.

周二美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称,他不支持扩大货币宽松政策.

不过,美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称仍需宽松货币政策,可能需要在远早于2014年底之前降低政策的宽松度.[FED-CMN]

油市投资人关注分别在周二和周三公布的行业和政府周度库存报告.

路透调查显示,截至4月27日一周,料美国原油库存增加250万桶,馏分油库存减少20万桶,汽油库存减少30万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2收升1.29美元,或1.23%,结算价报每桶106.16美元,此为3月27日来最高结算价.

6月布兰特原油CLM2小升0.19美元,或0.16%,结算价报每桶119.66美元,从之前两天跌势反弹.

布兰特原油较美国原油期货的溢价收窄至13.50美元,周一报14.60美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求下降,尽管汽油价格较上年同期下跌.[ID:nSB8534946]

摩根大通(JPM.N)将西德克萨斯中质油(WTI)的2012年价格预估下修3美元,至每桶108美元,因其预计炼厂的维修将导致布兰特原油和美国原油期货之间的价差在年底再度大幅走阔.[ID:nSB1520600]

伊拉克国家石油营销组织称,伊拉克4月原油日出口增至250.8万桶,3月为231.7万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 106.16 1.29 1.2% 104.39 106.43 226,024 211,453

7月原油 106.50 1.24 1.2% 104.78 106.77 66,197 52,890

6月RBOB汽油 3.0971 -0.0275 -0.9% 3.0745 3.1234 49,299 11,577

7月RBOB汽油 3.0643 -0.0199 -0.7% 3.0434 3.0854 32,374 50,618

6月取暖油 3.1771 -0.0071 -0.2% 3.1625 3.1942 43,670 10,044

7月取暖油 3.1799 -0.0062 -0.2% 3.1668 3.1967 15,730 47,095

ICE合约

6月布兰特 119.66 0.19 0.2% 118.80 120.02 156,141 174,064

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 527,888 412,374 516,509 1,579,183 -12,814

汽油 130,848 125,564 183,554 312,081 -11,947

取暖油 99,661 97,876 136,235 307,319 -2,364(完)