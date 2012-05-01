〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,因强劲的美国数据缓和疑虑

路透多伦多5月1日电---加元兑美元周二攀升,因强劲的美国制造业数据扶助缓和投资人对美国经济前景的忧虑.美国是加拿大最大贸易伙伴.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数为54.8,预估为53.0.3月为53.4.ISM-4月制造业指数为6月来最高.ISM-4月制造业就业分项指数为6月来最高.ISM-4月新订单分项指数为去年4月来最高.[ID:nEAPA10DL1]

数据扶助提振诸如股市和商品货币等较高风险资产,道指收在逾四年的最高水平.[.NCN]

加元/美元CAD=D4收报0.9858加元,或1.0144美元,盘中高见0.9832加元或1.0171美元,周一收报0.9879加元,或1.0122美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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