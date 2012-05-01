〔美国股市〕ADR收高,美国经济数据抚平了市场对经济增长速度的担忧

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约5月1日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二收高,正面的美国经济数据抚平了市场对经济增长速度的担忧.
今日全球许多市场因五一节假期休市,欧洲、香港和巴西等市场休市.
股市从前一交易日的跌势中反弹,昨日下跌是因数据显示西班牙经济陷入衰退,从而引发对欧洲经济增长的担忧.欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.63%,拉美企业ADR指数.BKLA收高0.57%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.39%,标准普尔500指数.SPX涨0.57%.此前美国公布的供应管理协会(ISM)制造业指数高于预期.
该数据缓解了对经济放缓的忧虑.材料和能源等与经济相关类股上涨.必和必拓(BHP.N)涨1.61%,报75.5美元,淡水河谷(VALE.N)升0.81%,至22.38美元,力拓(RIO.N)上扬1.71%,至57.03美元.
周一跌幅最大的银行类股今日反弹.汇丰HBC.N涨1.75%,至45.96美元,韩国的友利金融控股(WF.N)升1.11%,报31.69美元.
亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.24%,受日本股市疲弱打压.在交投最活跃的日本企业ADR中,索尼(SNE.N)跌1.35%,报15.99美元,丰田汽车(TM.N)下挫1.99%,报80.15美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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欧洲股市报导........[.EUCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。