〔美国股市〕ADR收高,美国经济数据抚平了市场对经济增长速度的担忧

路透纽约5月1日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二收高,正面的美国经济数据抚平了市场对经济增长速度的担忧.

今日全球许多市场因五一节假期休市,欧洲、香港和巴西等市场休市.

股市从前一交易日的跌势中反弹,昨日下跌是因数据显示西班牙经济陷入衰退,从而引发对欧洲经济增长的担忧.欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.63%,拉美企业ADR指数.BKLA收高0.57%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.39%,标准普尔500指数.SPX涨0.57%.此前美国公布的供应管理协会(ISM)制造业指数高于预期.

该数据缓解了对经济放缓的忧虑.材料和能源等与经济相关类股上涨.必和必拓(BHP.N)涨1.61%,报75.5美元,淡水河谷(VALE.N)升0.81%,至22.38美元,力拓(RIO.N)上扬1.71%,至57.03美元.

周一跌幅最大的银行类股今日反弹.汇丰HBC.N涨1.75%,至45.96美元,韩国的友利金融控股(WF.N)升1.11%,报31.69美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.24%,受日本股市疲弱打压.在交投最活跃的日本企业ADR中,索尼(SNE.N)跌1.35%,报15.99美元,丰田汽车(TM.N)下挫1.99%,报80.15美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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