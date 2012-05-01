〔加拿大股市〕收高,因中美制造业数据及加拿大企业季报强劲

路透多伦多5月1日电---加拿大股市主要股指周二连升第五天,因中美制造业数据强劲及加拿大能源企业季报良好提振资源股.

油气企业连续两天领涨大盘,该板块上涨1.2%,因原油价格上升及行业巨擘Suncor Energy (SU.TO)业绩强劲.

Suncor股价升1%,至32.94加元,此前该公司公布的第一季营业利润高于预期.该公司也上调季度股息18%.

上周公布正面业绩的Cenovus Energy (CVE.TO)上扬0.9%,报36.17加元.

其他对大盘影响大的企业包括,Canadian Oil SandsCOS.TO大涨5.6%,报23.05加元,此前公司公布季度亏损,但仍好于市场预期.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高40.10点,或0.3%,报12,332.79点,为4月3日以来最高收位.此轮升势为该指数在1月初连涨五天以来首见.

今日,10大类股中有七种收高,权重的材料股升0.6%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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