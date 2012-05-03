〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美国玉米播种积极

路透5月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因在美国玉米播种积极及天气有利作物成长下,预期美国玉米将丰收.

美国农业部周三称,出口商已售出130,000吨在2012/13年付运的美国玉米,目的地不详.

交易商周三称,韩国Major Feedmill Group从ADM买入58,000吨在10月20日运抵的玉米,价格为每吨295.85美元.

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)周二证实,将在对手洲际交易所(ICE)推出竞争合约同一天,延长谷物期货交易时间.CME称将从5月14日起延长CBOT玉米,大豆,小麦,豆粕(豆粉)和豆油期货交易时间,并延长Globex电子平台期权交易时间.[ID:nSB1521686]

美国中西部地区至少未来10天潮湿天气将放缓玉米和大豆播种,但亦将给土壤带来珍贵的湿度.

美国中西部地区北部和西部料将降豪雨,降雨量达1-2英寸,中西部地区的东部降雨较小,雨量为0.50-1.50英寸.

美国大平原西南部硬红冬麦种植区较乾地区的湿度料将下降.

没有5月合约交割.

CBOT-5月合约关键阻力位在6.42-1/4美元的50日移动均线切入位,支撑位在6.37-1/2美元这一100日移动均线切入位.九日相对强弱指标为52.

5月玉米合约CK2结算价跌17-1/2美分,报每蒲式耳6.42-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为283,705口.(完)

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