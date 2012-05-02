〔纽约期市〕糖期货跌至一年最低,可可期货触及五周高点

路透纽约/伦敦5月2日电---原糖期货周三延续跌势,下滑至一年最低水平,受收割压力及印度恢复出口的消息打压,而可可期货小升至五周高位,在过去两天价格在平盘上下方拉锯后,市场盘整.

阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中收低,因商品市场普跌带来压力.

欧元区数据疲弱及美国民间就业数据不佳重燃对全球经济放缓的忧虑,打压许多商品市场.

分析师说,原糖期货在接近一年低位交投,因投机基金卖出及印度取消糖出口限制.

"市场并不需要印度的出口供应,因全球市场供应已过剩,"ABN AMRO Markets驻伦敦的糖经纪业务主管James Kirkup说.

ICE-7月原糖合约SBc1下滑0.40美分,或1.9%,收报每磅20.55美分,此为次月合约自2011年5月6日来的最低结算价.

糖价承压也因为巴西中南部主要产糖区甘蔗收割.

伦敦8月白糖期货LSUc1跌9.90美元,或1.7%,收报每吨560.90美元.

可可期货稍作喘息,纽约市场周一盘中一度重挫7.1%,因在4月最后一个交易日有技术性卖盘,周二回补空头带动可可期货大涨6.2%触及五周高位.

ICE-7月可可期货CCc2收涨23美元,或1%,报每吨2,342美元,此为3月27日以来最高结算价.伦敦7月可可期货LCCN2收升22英镑,或1.4%,报每吨1,557英镑,为3月12日来最高结算价.

交易员称,阿拉比卡咖啡期货KCc2日内交投清淡,走势反复,因对冲及美元走强而承受部分压力.市场广泛预期全球最大咖啡种植国巴西将丰收.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低1.40美分,或0.8%,报每磅1.8275美元.伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2小升2美元,收报每吨1,982美元.(完)