〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.08%,Nasdaq指数收高0.31%

《汇市简讯》澳元兑美元在10日移动均线附近交投

0023GMT * 澳元兑美元在10日移动均线附近交投，稍早触及0.7680 * 东京有少量卖盘，令汇价走势承压 * 周五低位0.7656为支撑位，21日移动均线0.7627为重要支撑位 * 自1月5日以来21日移动均线像趋势线一样地守住 * 若跌破21日移动均线将表明短线高位在0.7732 * 亚洲盘关注亚股走势(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)