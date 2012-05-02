〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.08%,Nasdaq指数收高0.31%

路透纽约5月2日电---美国股市周三收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收跌,因数据显示4月民间部门就业人口增幅不及预期,引发市场忧虑周五将公布的非农就业报告可能显示复苏未能积聚动能.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,268.57点;标准普尔500指数.SPX收挫3.52点,或0.25%,至1,402.30点.Nasdaq指数.IXIC上涨9.41点,或0.31%,至3,059.85点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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