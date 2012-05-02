〔美国股市〕ADR收低,因欧美经济数据疲弱

路透纽约5月2日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三大幅收低,因欧美经济数据疲弱描绘了好坏不一的经济增长前景.

周三公布的调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.Markit的4月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)由3月的47.7降至45.9,稍低于初值,并创下自2009年6月以来最低.[ID:nST0454676]

民间就业服务机构ADP就业报告显示,4月美国民间就业人数增幅为11.9万人,远低于路透调查预估的增长17.7万人.[ID:nEAPA20EH1][ID:nSB1523428]

银行及材料类股为价格变动最大的ADR之一,因投资人改变其对经济复苏步伐的看法.银行及材料股两个板块和经济成长息息相关.

在美国上市的巴克莱(BCS.N)下挫3.79%,报13.97美元,中国铝业(ACH.N)下滑0.49%,报12.11美元,力拓(RIO.N)挫跌2.03%,报55.87美元.Banco Bradesco (BBD.N)跌2.41%,报15.77美元,必和必拓(BHP.N)跌0.66%,报75.00美元.

被视为防御类股的制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.N)升0.19%,报46.67美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.71%,标准普尔500指数.SPX下跌0.25%.

欧洲企业ADR指数.BKEU收低0.98%.亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.23%,拉美企业ADR指数.BKLA跌0.32%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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