〔全球金市〕金价收低,因实货需求及美国就业数据疲软

* 金价跟随华尔街、大宗商品跌势;受疲软需求伤及

* 美国4月新增就业人数少于预期

* 美联储进一步放宽政策机会不高,令金价承压

* 关注黄金矿业服务公司(GFMS)周四公布的白金、铂金调查

路透纽约/伦敦5月2日电---金价周三下跌,因实货需求不振,且美国民间就业数据令人失望,打压股市和其它大宗商品.金价连续第二天收低.

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示,美国4月民间部门就业人数增幅为七个月来最小,令人更为担心经济已失去部分动能,金价由此承压.金价走势今年大多数时间跟随风险较高资产.

但市场观察人士表示,ADP数据不足以改变一系列美国经济数据强劲,已令美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多量化宽松政策机率降低的观点.

金市静候周五的4月非农就业报告,以察美联储未来几年是否将继续维持近零利率,并祭出刺激政策提振经济成长的线索.

1851GMT,现货金XAU=跌0.5%,报每盎司1,653.90美元.

6月美国期金GCM2收低8.40美元,至每盎司1,654美元.路透数据初步显示,成交量较30日均值低约20%.

技术分析师表示,若金价要扩大涨幅,需突破每盎司1,670美元附近的阻力水平,亦为100日移动均线切入位.金价周二一度突破该水准,但现在较该水平低约15美元.

现货银XAG=跌1.1%至每盎司30.61美元.

美国4月汽车平均销量增加2.3%,随后一日铂金群金属价格下跌.铂金群投资者现正等待汤森路透旗下顾问公司GFMS周四将公布的白金和铂金行业调查.

现货铂金(白金)XPT=日内跌0.5%,每盎司报1,558.69美元.现货钯金XPD=跌1.4%,至666.92美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1654.00 -8.40 -0.5 1646.00 1663.90 122,566

COMEX白银期货 SIK2 30.645 -0.285 -0.9 30.410 31.060 35,028

COMEX铂金期货 PLN2 1564.40 -7.90 -0.5 1559.30 1576.90 4,436

COMEX钯金期货 PAM2 669.45 -11.60 -1.7 667.85 680.35 2,314

现货金 XAU= 1653.90 -7.63 -0.5 1647.10 1662.79

现货银 XAG= 30.610 -0.330 -1.1 30.430 31.030

现货铂金 XPT= 1558.69 -7.61 -0.5 1562.50 1569.99

现货钯金 XPD= 666.92 -9.13 -1.4 670.75 678.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=