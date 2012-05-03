美国各类经济指标总览--2012/5/3

美国劳工部周四公布,美国第一季非农业生产率环比年率初值为下滑0.5%(预估为下滑0.5%),为2011年第二季以来首次下滑,下滑幅度为2011年第一季以来最大,第四季非农业生产率环比年率修正后为上升1.2%(前值为上升0.9%).第一季非农单位劳工成本初值为上升2.0%(预估为上升2.8%),第四季修正后为上涨2.7%(前值为上涨2.8%)[ID:nSB1525632]

美国劳工部公布,美国一周初请失业金人数为36.5万人(预估为38.0万人),为3月31日当周以来最少,降幅为2011年5月以来最大,美国一周初请失业金人数四周均值为38.4万人.美国一周续请失业金人数为327.6万人(预估为331.1万人)[ID:nEAPA30DI5]

美国供应管理协会(ISM)公布,4月非制造业指数为53.5,预估为55.5.3月为56.0.[ID:nEAPA30DM1]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(3月) 8.3(2月)

非农业就业岗位(万) 增加12(3月) 增加24(2月修正值)

平均时薪(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)

实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)

GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)

零售销售(%) +0.8(3月) +1.1(2月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差460.3(2月) 逆差525.2(1月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)

工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)

产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)

初请失业金人数(万人) 36.5(4月28日当周) 39.2(4月21日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,981.6(3月) 赤字2,320(2月)

领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)

个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加87.3(2月) 增加186.0(1月修正值)

企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)

建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)

消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)

房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)

建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)

成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)

新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)

工厂订单(%) -1.5(3月) +1.1(2月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(3月修正值) +1.9(2月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)

供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)

趸售(批发)库存(%) +0.9(2月) +0.6(1月修正值)

进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)

出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)

非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值)(完)