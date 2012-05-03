〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及22个月高位,料将进一步上涨

* 英镑兑欧元升至22个月高位

* 英国经济优于欧元区国家令英镑得益

* 欧洲央行公布政策决定后欧元跌势暂停,但料将进一步下跌

* 英镑未受弱于预期的英国服务业PMI数据影响

路透伦敦5月3日电---英镑兑欧元周四升至22个月高位,因对欧元区债务及疲弱经济的忧虑促使投资人青睐相对安全的英镑.

分析师预期,英镑将继续逐步攀升的势态,兑欧元可望升向0.80英镑,创下2008年秋天雷曼兄弟破产以来高位.

英镑没有理会该国4月服务业活动增速慢于预期的报告,不过该报告仍表明英国经济表现优于欧元区.

周四公布的Markit/CIPS调查显示,英国4月服务业活动增速慢于预期,因顾客对于消费支出依然谨慎,不过受访企业对于未来的乐观预期程度升至两年高位,而且招聘人手的速度加快.[ID:nST0455338]

欧元兑英镑EURGBP=D4低见0.8103英镑,为2010年6月来最低,之后小幅反弹至0.8126英镑,交易商说,欧元受据报在0.8100英镑期权阻力位上方的买盘支持.

英镑进一步上涨料将令欧元跌至2010年低位0.8067英镑,欧元跌穿该水准,将录得2008年11月来的最低位.

"看似目前仍存在对英镑的潜在需求,这些需求未受英国经济因素影响,"FXPro首席策略师Michael Derks说.

"市场总体上对欧元仍缺乏信任,英镑因投资人对英国资产的胃纳而受益,特别是英债及伦敦中心区的物业."

Derks预期英镑兑欧元在第二季底之前将触及0.80英镑.

欧元从低位反弹,此前欧洲央行(ECB)宣布维持指标利率在1.0%不变,因为通胀顽固,抵消了央行进一步放松借款成本以支持欧元区疲弱经济的压力.欧洲央行总裁德拉吉称,随着2012年的展开经济预计将逐步复苏.[ECB-CMN]

根据英国央行提供的数据,英镑贸易加权指数=GBP为83.4,迫近最近触及的32个月高位83.6.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,至1.6181美元,远低于周一触及的八个月高位1.6304美元,分析师称,1.63美元很可能被证明是强劲阻力位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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