〔欧洲股市〕基本持平,欧洲央行总裁讲话及疲弱美国数据抹去稍早升幅

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数小涨0.07%,欧元区STOXX 50指数回落0.1%

* 欧洲央行暗示不急于进一步放松政策

* 疲弱的美国服务业ISM数据预示周五的非农就业报告可能不佳

* 企业业绩仍是市场亮点

路透伦敦5月3日电---欧洲股市周四抹去稍早升幅基本持平,因疲弱的美国经济数据及对欧洲央行推出刺激成长新举措的预期降温,抵销了企业季报强劲的影响,令股市可能进一步走低.

欧洲央行总裁德拉吉称,央行未讨论本月降息,并指出经济复苏的迹象,尽管承认成长面临的下档风险依然存在.

德拉吉的讲话令对欧洲央行可能采取进一步举措放宽货币政策的预期降温.放宽政策将扶助压低公债收益率,刺激经济成长,并令欧元走软以提升出口的竞争力,这均对股市有益.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3小幅收升0.07%,报1,044.39点,回吐稍早多达1%的涨幅,且连续第二日跌穿切入位在1,047.12点附近的100日移动均线,这是较为负面的技术信号.

"欧洲央行甚至没有讨论过推出更多宽松措施的事实令市场有些失望,"Goodbody Stockbrokers股票交易部主管Martin Tormey说.

美国4月ISM服务业指数弱于预期,引发对美国经济体质的新疑虑,且令周五备受关注的非农就业报告疲弱的机率增加.数据公布后,欧洲股市尾盘市场人气进一步受损.

不过,总体而言,首季业绩期给市场带来些许乐观情绪,尤其是那些在快速成长的新兴市场获利的企业.

中国市场对豪华车的强劲需求扶助宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)录得创纪录的获利,该股收涨0.9%.人造臀部和膝盖制造商Smith & Nephew (SN.L)也报告中国,巴西,俄罗斯和印度的销售增长,季度业绩超预期.

根据汤森路透StarMine提供的数据,在已公布业绩的欧元区STOXX 600指数成份股企业中,56%的营收符合或超过预期.

英国富时100指数.FTSE收升0.15%,至5,766.56点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.24%,报6,694.44点;法国CAC-40指数.FCHI下滑0.09%,至3,223.36点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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