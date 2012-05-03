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债券 | 2012年 5月 4日 星期五 01:14 BJT

〔标题新闻〕美失业率高企主因是经济增长不够强,令联储进一步措施决策复杂化-洛克哈特

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8FH000]

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