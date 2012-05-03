〔欧元债市〕西班牙和法国公债收益率下跌,因两国公债标售顺利

* 西班牙公债标售符合预期,法国公债标售良好

* 市场仍认为今年欧洲央行有可能降息

* 德债持稳,西班牙公债收益率仍然接近6%

路透伦敦5月3日电---西班牙和法国公债周四标售顺利,令这两国公债收益率回落,但这难以缓解有关欧元区危机正在加剧的潜在忧虑,许多投资者仍偏好德债.

经济前景恶化令市场因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的温和讲话调整仓位,此前欧洲央行政策会议决定维持利率在创纪录的1%低水平不变.

起初德拉吉暗示需要更多时间来评估经济状况,令市场失望.在他讲话期间,德国公债跌至日低.但随后德债迅速反弹,因美国服务业数据不佳,提醒投资者全球经济复苏仍然脆弱.

货币市场持续消化年底前降息的机率.

Bayerische Landesbank的Marius Daheim说,但这不足以令市场相信,决策者能够阻止欧元区进一步衰退,亦无法阻止西班牙和意大利借贷成本上涨.

德债期货FGBLc1最新跌4个跳动点,报141.69,盘中在德拉吉讲话时一度低见141.26,而德债期货盘终仍然接近141.83的纪录高位.现货德债收益率(殖利率)也依旧全线接近纪录低点,指标10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB持平,报1.61%.

西班牙公债标售令市场放心,国内银行业仍愿意动用从欧洲央行手中借来的低息贷款来购买西班牙公债.投资者尤为担心该国财政状况.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌6.6个基点,报5.80%,因西班牙公债标售规模全数达到预期且吸引强劲买盘,令市场安心.

但得标收益率大涨令分析师怀疑,如果借贷成本以同样速度持续增加,西班牙银行业是否还会继续支持该国主权债.

在法国,公债标售结果好于预期,因本周末总统大选产生政策不确定性.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)已表示,愿意就欧元区财政规定进行重新协商,并敦促欧元区决策者将重心放在经济成长.他料将接任萨科齐(Nicolas Sarkozy)的总统一职.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB跌6个基点,报2.91%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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