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债券 | 2012年 5月 4日 星期五 02:11 BJT

〔标题新闻〕今明两年美国经济成长年率或为3%,将拉低失业率并令通胀处于或高于2%目标-普洛瑟

普洛瑟为费城联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8E502Q]

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