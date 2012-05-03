〔全球金市〕金价可能录得一个月来最大单日跌幅,关注非农就业报告

* 金价跟随油价下跌,受疲弱的美国服务业数据打压

* 交易商称如果周五就业数据强劲,金价可能测试1,600美元以下水平

* 关注周五公布的美国4月非农就业报告

路透纽约/伦敦5月3日电---金价周四下挫逾1%,因油价下跌及疲弱的美国服务业数据促使金价可能录得一个月来最大单日跌幅,明日美国将公布关键的非农就业报告.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,4月非制造业指数为53.5,预估为55.5.3月为56.0.ISM美国4月非制造业就业分项指数为12月以来最低.[ID:nEAPA30DM1]该数据公布后,金价跌势加速.

分析师称,在近期一系列强劲的经济数据公布后,疲弱的ISM非制造业数据不足以改变美联储可能不再追加量化宽松政策的观点.

一些投资人降低其黄金多头仓位,因对美国放宽货币政策的预期减弱.

"只有明天上午公布的数据疲弱,金价才能重拾上行动能.如果非农就业数据增强,金价毫无疑问将下探每盎司1,600美元,"PVM Futures贵金属交易商Carlos Perez-Santalla说.

1701GMT,现货金XAU=跌1.2%,报每盎司1,633.36美元,可能录得4月4日来最大单日跌幅.盘中稍早触及1,630.70美元的一周低点.

6月美国期金GCM2收低20美元,至每盎司1,634美元.

分析师预期美国4月非农就业岗位可能反弹,这将缓和对经济复苏疲软的忧虑,且进一步降低美国货币宽松政策的预期.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCM2 1634.00 -20.00 -1.2% 4.3%

COMEX白银期货 SIK2 30.060 -0.585 -1.9% 7.7%

COMEX铂金期货 PLN2 1535.30 -29.10 -1.9% 9.7%

COMEX钯金期货 PAM2 661.55 -7.90 -1.2% 0.8%

现货金 XAU= 1633.36 -19.27 -1.2% 4.4%

现货银 XAG= 30.04 -0.59 -1.9% 8.5%

现货铂金 XPT= 1530.74 -26.21 -1.7% 9.9%

现货钯金 XPD= 658.47 -7.48 -1.1% 0.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=