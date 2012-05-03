〔芝加哥期市〕CBOT旧作玉米期货收高,因出口活跃

路透5月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作玉米期货周四收高,因出口销售活跃,库存紧张以及现货月5月合约没有交割.

新作合约下滑,因美国玉米种植进度良好,且今年美国玉米种植面积预计为75年最大,市场预期产量将创纪录且种植天气不错.

5月合约没有交割.

美国农业部周四公布的周度出口销售报告显示,上周美国玉米净出口3,472,100吨,预估为300-400万吨.

出口销售中包括向中国出口的21.4万吨旧作玉米和17.25万吨新作玉米.旧作出口中有50.95万吨以及新作出口中有192万吨销往未具名目的地.交易商表示,可能是出口到中国.

美国上周玉米出口销售增至21年最高,受中国买盘积极支撑.中国进口了约300万吨谷物以补充库存和压低接近纪录高位的国内价格.

美国中西部周末将有降雨将令玉米和大豆播种放缓,但预计下周种植天气转佳.

7月合约/12月合约溢价84-1/4美分,12月玉米/11月大豆价格比为2.59.

5月玉米合约CK2结算价升8-1/2美分,报每蒲式耳6.50-3/4美元.

CBOT-5月合约关键支撑位在6.42-1/2美元的50日移动均线切入位,阻力位在6.61美元这一200日移动均线切入位.九日相对强弱指标为57.

今日CBOT玉米预估成交量为198,489口.(完)

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