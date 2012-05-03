〔芝加哥期市〕CBOT旧作玉米期货收高,因出口活跃

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透5月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作玉米期货周四收高,因出口销售活跃,库存紧张以及现货月5月合约没有交割.
新作合约下滑,因美国玉米种植进度良好,且今年美国玉米种植面积预计为75年最大,市场预期产量将创纪录且种植天气不错.
5月合约没有交割.
美国农业部周四公布的周度出口销售报告显示,上周美国玉米净出口3,472,100吨,预估为300-400万吨.
出口销售中包括向中国出口的21.4万吨旧作玉米和17.25万吨新作玉米.旧作出口中有50.95万吨以及新作出口中有192万吨销往未具名目的地.交易商表示,可能是出口到中国.
美国上周玉米出口销售增至21年最高,受中国买盘积极支撑.中国进口了约300万吨谷物以补充库存和压低接近纪录高位的国内价格.
美国中西部周末将有降雨将令玉米和大豆播种放缓,但预计下周种植天气转佳.
7月合约/12月合约溢价84-1/4美分,12月玉米/11月大豆价格比为2.59.
5月玉米合约CK2结算价升8-1/2美分,报每蒲式耳6.50-3/4美元.
CBOT-5月合约关键支撑位在6.42-1/2美元的50日移动均线切入位,阻力位在6.61美元这一200日移动均线切入位.九日相对强弱指标为57.
今日CBOT玉米预估成交量为198,489口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)