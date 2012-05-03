〔纽约期市〕咖啡和可可期货收低,原糖期货从一年低点反弹

路透纽约/伦敦5月3日电---咖啡期货周四因基金抛盘而收低,此后全球主要咖啡生产国/出口国巴西将开始咖啡收割,原糖期货上涨,从近一年低点反弹.

可可期货在交投震荡中收低.

阿拉比卡咖啡期货下跌近3.5%,但仍处于每磅1.74-1.85美元区间.

"商品的普遍颓势令人们撤离咖啡市场,"Country Hedging分析师Sterling Smith称.汤森路透数据显示,纽约软商品市场成交量较30日均值低20%至近50%.

美国服务业扩张速度低于预期及零售销售疲弱打压了人气,全球股市和原油价格下挫.

洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌6.95美分,或3.8%,报每磅1.758美元,伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2下挫7美元,报每吨1,975美元.

高质量咖啡生产国哥伦比亚收成前景较差可能将为咖啡价格提供一些支撑,但伦敦另一位经纪商称,在哥伦比亚收成几次令人失望后,一些烘培需求已转至其他产地.

分析师对极度作空咖啡市场发出警告.

糖期货从周三触及的一年低点反弹上涨,但涨幅受限,因印度在全球糖供应过剩的这一年,取消出口限制.

巴克莱资本分析师Sudakshina Unnikrishnan称,在本已供应过度的市场,全球第二大糖生产国印度允许糖的无限度出口,利空糖价.

ICE-7月原糖合约SBc1涨0.10美分,报每磅20.65美分,伦敦8月白糖合约LSUc1跌1.10美元,报每吨559.80美元.

可可期货收低.

ICE-7月可可期货CCc2收低35美元,或近1.5%,报每吨2,307美元.伦敦7月可可期货LCCN2下滑23英镑,或1.5%,报每吨1,534英镑.(完)