〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因多头平仓

路透5月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低0.8%,触及一周低位,交易商说,因多头平仓及技术信号利空.

近月合约的跌幅最大,因交易商为出脱旧作多头/新作空头套利交易.

交投最活跃的7月大豆SN2合约周三出现技术性反转,盘中创合约高位,但收在上日低位以下,这一因素令周四有跟进卖盘.

商品基金持有创纪录的CBOT大豆净多头仓位,令市场容易出现多头结清头寸操作.

美国原油期货下挫2.5%,大豆期货因而承受额外压力.

全球大豆供应吃紧,支持大豆市场.

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所下调该国2011/12年大豆收成预估至4,100万吨,之前预估为4,300万吨.

CBOT-5月大豆交割合约总计40口.没有5月豆粕合约交割.5月豆油合约交割1,462口.

美国农业部的周度出口销售报告显示,上周净出口销售大豆1,732,000吨,高于1,000,000-1,500,000吨的预估区间.

美国农业部证实销售232,000吨在2012/13年交付的美国大豆予中国.

北京交易商说,一些中国大豆压榨商可能转而使用较低价的政府储备大豆,因CBOT大豆价格大涨及南美供应减少.

芝加哥商业交易所(CME)集团称,将把延长谷物电子交易时间的计划推迟一周,至5月21日开始.

CBOT-7月大豆期货SN2收跌11-1/2美分,报14.73-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2收跌3.3美元,报每短吨426.4美元.7月豆油合约BON2收低0.55美分,收报每磅54.16美分.

今日CBOT预估大豆成交量为257,211口,豆油成交量为115,251口,豆粕成交量为71,090口.

以下为CBOT农产品期货在1952 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 614.50 3.00 0.5% -4.9%

CBOT大豆Sc1 1473.50 -11.50 -0.8% 22.9%

CBOT豆粕SMc1 426.40 -3.30 -0.8% 37.8%

CBOT豆油BOc1 54.16 -0.55 -1.0% 4.0%

CBOT小麦Wc1 615.50 1.00 0.2% -5.7%

CBOT稻米RRc1 1518.50 33.00 2.2% 4.0%

EU小麦BL2H0 217.25 -0.50 -0.2% 7.3%

NYMEX原油期货CLc1 102.57 -2.64 -2.5% 3.8%

道琼工业指数.DJI 13,200 -69 -0.5% 8.0%

现货金XAU= 1637.01 -15.62 -0.9% 4.7%

欧元/美元EUR= 1.3150 -0.0004 0.0% 1.6%

美元指数.DXY 79.2150 0.0830 0.1% -1.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 1157 8 0.7% -33.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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