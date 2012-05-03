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债券 | 2012年 5月 4日 星期五 03:32 BJT

〔美国基金〕5月2日当周货币市场基金减少147.8亿美元--ICI

路透5月3日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至5月2日当周,美国货币市场共同基金总资产减少147.8亿美元,至2.567万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少35.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少123.9亿美元,免税基金增加11.2亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少18.6亿美元至8,907.9亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少13.2亿美元,至1,852.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少5.3亿美元至5,180.2亿美元.免税基金资产减少1,000万美元至1,875.5亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少129.2亿美元至1.677万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少22亿美元至6,865.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少118.5亿美元至9,020亿美元.免税基金资产增加11.4亿美元,至880.4亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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