〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.47%,Nasdaq指数收低1.16%

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透纽约5月3日电---美国股市周四下跌,因美国数据为经济复苏带来好坏不一的信号.明日美国将公布非农就业报告.Green MountainGMCR.O公布疲弱的业绩后股价暴跌.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌61.98点,或0.47%,至13,206.59点;标准普尔500指数.SPX收低10.74点,或0.77%,至1,391.57点.Nasdaq指数.IXIC下跌35.55点,或1.16%,至3,024.30点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)