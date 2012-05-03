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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 04:19 BJT

〔美国股市〕ADR收低,受经济不确定性打压

路透纽约5月3日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四收低,数据显示美国服务业扩张步伐较预期慢,伤及投资者乐观情绪,随后周五将有重要报告出炉.

周五重要的政府就业报告出炉前,数据显示出美国经济成长放缓迹象,引发能源市场全面下跌,原油期货CLc1跌逾2%,能源相关类股承压.

中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)跌1.77%,报147.45美元.巴西石油公司Petrobras (PBR.N)跌2.35%至23.30美元.巴西能源部长Edison Lobao称,巴西石油公司执行长在重组中解雇了大部分公司高管.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.8%,标准普尔500指数.SPX.INX跌0.77%.

欧洲央行推出新政策的预期降温,也令股市承压.此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,欧洲央行本月并未讨论降息事宜,并指出出现经济复苏迹象,但也承认仍存在经济成长下行风险.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.66%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3则收高0.07%,报1,044.39点,此前股指回吐一度高达1%的涨幅.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌1.06%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌0.85%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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