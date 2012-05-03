〔美国股市〕ADR收低,受经济不确定性打压

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透纽约5月3日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四收低,数据显示美国服务业扩张步伐较预期慢,伤及投资者乐观情绪,随后周五将有重要报告出炉.
周五重要的政府就业报告出炉前,数据显示出美国经济成长放缓迹象,引发能源市场全面下跌,原油期货CLc1跌逾2%,能源相关类股承压.
中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)跌1.77%,报147.45美元.巴西石油公司Petrobras (PBR.N)跌2.35%至23.30美元.巴西能源部长Edison Lobao称,巴西石油公司执行长在重组中解雇了大部分公司高管.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.8%,标准普尔500指数.SPX.INX跌0.77%.
欧洲央行推出新政策的预期降温,也令股市承压.此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,欧洲央行本月并未讨论降息事宜,并指出出现经济复苏迹象,但也承认仍存在经济成长下行风险.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.66%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3则收高0.07%,报1,044.39点,此前股指回吐一度高达1%的涨幅.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌1.06%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌0.85%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。