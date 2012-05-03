〔美股业绩〕美国国际集团(AIG)第一季获利同比增长逾一倍,优于预估

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
* 第一季每股净利为1.71美元
* 第一季每股营运获利为1.65美元
* 第一季未计特殊项目每股盈余(EPS)为1.21美元,分析师预计为1.65美元
* 在盘后交易中股价下跌
路透纽约5月3日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布,第一季获利较上年同期增长逾一倍.
AIG周四公布,第一季净利为32亿美元,合每股盈余(EPS) 1.71美元,上年同期分别为13亿美元和0.31美元.
另外公司公布,第一季每股营运获利为1.65美元.
汤森路透I/B/E/S调查分析师此前平均预估,第一季EPS为1.12美元.
在周四盘后交易中,该公司股价下跌约1%,此前在常规交易时段收报33.14美元.(完)
--编译 于春红； 审校 利棣儿
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
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