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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 05:20 BJT

〔美股业绩〕美国国际集团(AIG)第一季获利同比增长逾一倍,优于预估

* 第一季每股净利为1.71美元

* 第一季每股营运获利为1.65美元

* 第一季未计特殊项目每股盈余(EPS)为1.21美元,分析师预计为1.65美元

* 在盘后交易中股价下跌

路透纽约5月3日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布,第一季获利较上年同期增长逾一倍.

AIG周四公布,第一季净利为32亿美元,合每股盈余(EPS) 1.71美元,上年同期分别为13亿美元和0.31美元.

另外公司公布,第一季每股营运获利为1.65美元.

汤森路透I/B/E/S调查分析师此前平均预估,第一季EPS为1.12美元.

在周四盘后交易中,该公司股价下跌约1%,此前在常规交易时段收报33.14美元.(完)

--编译 于春红； 审校 利棣儿

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