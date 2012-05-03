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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 05:32 BJT

〔加拿大股市〕收低1.76%,录得两个月来单日最大跌幅

路透多伦多5月3日电---加拿大股市主要股指周四录得近两个月最大单日跌幅,因矿业和能源股下滑,此前美国服务业数据疲弱令投资人忧虑加拿大最大贸易伙伴美国的经济复苏.

10大类股全线下跌.权重的材料股领跌,下挫约3%,因金矿股跟随金价下跌.

油气股下滑2-3%不等,因美国原油期货跌超过2美元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌215.22点,或1.76%,报12,014.90点,为3月6日来最大单日跌幅.

周四美国ISM服务业活动增速慢于预期后,加拿大股市跌势加剧.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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