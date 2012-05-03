〔加拿大股市〕收低1.76%,录得两个月来单日最大跌幅

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透多伦多5月3日电---加拿大股市主要股指周四录得近两个月最大单日跌幅,因矿业和能源股下滑,此前美国服务业数据疲弱令投资人忧虑加拿大最大贸易伙伴美国的经济复苏.
10大类股全线下跌.权重的材料股领跌,下挫约3%,因金矿股跟随金价下跌.
油气股下滑2-3%不等,因美国原油期货跌超过2美元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌215.22点,或1.76%,报12,014.90点,为3月6日来最大单日跌幅.
周四美国ISM服务业活动增速慢于预期后,加拿大股市跌势加剧.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)