〔国际油市〕NYMEX原油期货连续两天收低,因经济增长放缓

* 美国服务业及零售销售转弱

* OPEC称计划压低油价,产量水平远高于官方目标

* 关注周五公布的美国非农就业报告

路透纽约5月3日电---美国原油期货周四连续两天收低,下挫逾2%,因数据显示经济成长放缓及石油输出国组织(OPEC)秘书长称OPEC增产旨在抑压高油价.

美国劳工部公布,美国一周初请失业金人数为36.5万人(预估为38.0万人),为3月31日当周以来最少,降幅为2011年5月以来最大,美国一周初请失业金人数四周均值为38.4万人.美国一周续请失业金人数为327.6万人(预估为331.1万人)[ID:nEAPA30DI5]

另一报告显示美元4月非制造业就业分项指数跌至去年12月来最低.

消费者4月似乎消费有所减少,因包括Target Corp (TGT.N),梅西百货(M.N)及Gap Inc (GPS.N)在内的多家大型美国零售商报告的销售数据不及预期.

市场密切留意周五出炉的美国4月非农就业报告,预期就业岗位增加17万个.这将高于3月的仅增加12万个.

石油输出国组织(OPEC)秘书长称,OPEC正致力令油价回落,产量水平远高于官方目标,尽管伊朗的出口减少.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2收低2.68美元,或2.55%,结算价报每桶102.54美元,此为2011年12月14日来最大单日百分比跌幅.日内低位在102.36美元,较100天移动均线低0.01美元.周四日内高位在105.42美元.

NYMEX-6月RBOB汽油期货RBM2下跌2.57美分,结算价报每加仑3.05美元,日低为3.0450美元,接近100天移动均线切入位3.0294美元.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月19日的四周内,石油日均出口料将下降36万桶.[CRU-CMN]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 102.54 -2.68 -2.6% 102.36 105.42 302,832 256,649

7月原油 102.92 -2.66 -2.5% 102.76 105.77 82,797 81,852

6月RBOB汽油 3.0500 -0.0257 -0.8% 3.0450 3.0983 49,551 57,385

7月RBOB汽油 3.0078 -0.0338 -1.1% 3.0034 3.0565 35,594 23,811

6月取暖油 3.0869 -0.0556 -1.8% 3.0828 3.1482 59,054 73,120

7月取暖油 3.0902 -0.0544 -1.7% 3.0869 3.1496 21,437 25,330

ICE合约

6月布兰特 116.08 -2.12 -1.8% 115.92 118.45 225,133 216,217

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 651,896 596,243 517,800 1,600,302 1,705

汽油 130,946 114,064 183,417 302,610 -926

取暖油 133,579 172,819 134,898 307,319 -2,364(完)