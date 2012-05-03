〔国际油市〕NYMEX原油期货连续两天收低,因经济增长放缓

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
* 美国服务业及零售销售转弱
* OPEC称计划压低油价,产量水平远高于官方目标
* 关注周五公布的美国非农就业报告
路透纽约5月3日电---美国原油期货周四连续两天收低,下挫逾2%,因数据显示经济成长放缓及石油输出国组织(OPEC)秘书长称OPEC增产旨在抑压高油价.
美国劳工部公布,美国一周初请失业金人数为36.5万人(预估为38.0万人),为3月31日当周以来最少,降幅为2011年5月以来最大,美国一周初请失业金人数四周均值为38.4万人.美国一周续请失业金人数为327.6万人(预估为331.1万人)[ID:nEAPA30DI5]
另一报告显示美元4月非制造业就业分项指数跌至去年12月来最低.
消费者4月似乎消费有所减少,因包括Target Corp (TGT.N),梅西百货(M.N)及Gap Inc (GPS.N)在内的多家大型美国零售商报告的销售数据不及预期.
市场密切留意周五出炉的美国4月非农就业报告,预期就业岗位增加17万个.这将高于3月的仅增加12万个.
石油输出国组织(OPEC)秘书长称,OPEC正致力令油价回落,产量水平远高于官方目标,尽管伊朗的出口减少.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2收低2.68美元,或2.55%,结算价报每桶102.54美元,此为2011年12月14日来最大单日百分比跌幅.日内低位在102.36美元,较100天移动均线低0.01美元.周四日内高位在105.42美元.
NYMEX-6月RBOB汽油期货RBM2下跌2.57美分,结算价报每加仑3.05美元,日低为3.0450美元,接近100天移动均线切入位3.0294美元.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月19日的四周内,石油日均出口料将下降36万桶.[CRU-CMN]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 102.54 -2.68 -2.6% 102.36 105.42 302,832 256,649
7月原油 102.92 -2.66 -2.5% 102.76 105.77 82,797 81,852
6月RBOB汽油 3.0500 -0.0257 -0.8% 3.0450 3.0983 49,551 57,385
7月RBOB汽油 3.0078 -0.0338 -1.1% 3.0034 3.0565 35,594 23,811
6月取暖油 3.0869 -0.0556 -1.8% 3.0828 3.1482 59,054 73,120
7月取暖油 3.0902 -0.0544 -1.7% 3.0869 3.1496 21,437 25,330
ICE合约
6月布兰特 116.08 -2.12 -1.8% 115.92 118.45 225,133 216,217
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 651,896 596,243 517,800 1,600,302 1,705
汽油 130,946 114,064 183,417 302,610 -926
取暖油 133,579 172,819 134,898 307,319 -2,364(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。