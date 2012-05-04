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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 22:40 BJT

〔美国经济〕4月27日当周领先指标上升,但增长年率下跌--ECRI

路透纽约5月4日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周得到改善,但其增长年率下跌至0.0%.

ECRI表示,美国4月27日止当周领先指标(WLI)上升至124.7,之前一周为124.0,之前公布为124.1.

该指标的增长年率从此前一周的0.5%下跌至0.0%,为连续第三周下跌.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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